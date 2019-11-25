أحمد حلمي يشيد بالهضبة عمرو دياب

أشاد النجم أحمد حلمي، بحفل الهضبة عمرو دياب، والذي أقيم يوم أول أمس الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بأحد الأماكن التابعة لشركة “بالم هيلز”.



ونشر حلمي صور من الحفل وعلق عليها قائلا:"عارفين التورتة اما تبقي كبيرة وكذا دور وبيبقي فيها فراولاية في اخر دور لوحدها كده منورة التورتاية .. اهي دي بقي حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدا ياعمرو .. طول عمرك متألق".



وتواجد في الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم كلًا من النجمة الكبيرة نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة بشرى، دينا الشربيني، عبير صبري، تامر هجرس، إيمي سالم، إنجي وجدان، أيتن عامر، هند عبد الحليم، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أمينة خليل، لقاء الخميسي وزوجها.



ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي، خلال دورته الـ41، 153 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وشهد حفل افتتاح الدورة 41 الأربعاء الماضي، عرض “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وتكريم المخرج البريطاني تيري جيليام، بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، وتكريم المخرج المصري الكبير بنفس الجائزة، بينما حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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