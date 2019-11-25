هاني شنودة يكشف كواليس اكتشافه للهضبة عمرو دياب

كشف الموسيقار هاني شنودة عن كواليس اكتشافه للفنان عمرو دياب في بداية مشواره، وتحدث عن التحديات ‏التي واجهت دياب في البداية.‏

صرح هاني شنودة في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى ‏البلد"، أن عمرو دياب هو من وجده وليس العكس، مشيرًا إلى أنه كان يحيي حفلًا بصحبة فرقته "المصريين" ‏في بورسعيد، وبعد الانتهاء من الحفل سمع شخص ينقر على باب غرفته، وعندما فتح الباب وجد عمرو دياب ‏الشاب واقفًا أمامه ويطلب منه أن يصبح مطربًا ويغني.‏

أضاف هاني شنودة أنه استمع إلى دياب الذي أعجبه صوته موضحًا له أن هناك تحديات سوف تقابله منها أنه ‏يتحدث بلهجة أهل بورسعيد، والأخرى أنه لابد أن ينجح على التليفزيون لأن الصوت وحده لم يعد كافيًا ‏للجمهور، وأيضًا إقامته في بورسعيد تمنعه من تحقيق أي نجاح.‏

تابع شنودة أنه بعدما أخبر عمرو دياب برأيه فكر قليلًا ثم انصرف، وفي اليوم التالي وجده واقفًا في انتظاره مع ‏باقي أفراد الفرقة ليصاحبهم في رحلة العودة إلى القاهرة وعندما سأله هاني شنودة ماذا أتى به؟ أجابه أنه ‏سيرحل للقاهرة وأن هناك منتجًا في انتظاره هناك.‏

أكد هاني شنودة أن ما دعاه لاكتشاف عمرو دياب هو سبب لم يفصح عنه من قبل في أي لقاء تليفزيوني ولم ‏يعلمه عمرو دياب شخصيًا، وهو لمعة الإصرار في عينيه حيث رأى فيهما أنه لن يعود إلى بورسعيد مرة ‏أخرى ولن يعود لحياته الأولى قبل أن يصبح مطربًا قائلًا رأيت في عينيه: "أنا حرقت المراكب وأين المفر".‏

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أوضح هاني شنودة ان اسم عمرو دياب ليس حقيقيًا فاسمه ليس عمرو إلا أنه رفض أن يصرح باسمه الحقيقي ‏قائلًا: "أنا ما أقولش هو يقول دي أسرار" أما دياب فهو اسم عائلته بالفعل، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى معارفه ‏وأدخله معهد الموسيقى العربية ليدرس الموسيقى بشكل أكاديمي.‏

كشف هاني شنودة عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يريد الوقيعة بينه وبين عمرو دياب قائلًا له: "المطرب ‏اللي أنت اكتشفته سايب المعهد وبيلعب كورة" وعلى الفور توجه شنودة للمكان الذي يلعب فيه عمرو دياب، ‏وعندما سأله لماذا يلعب الكرة تاركًا دروسه رد عليه: "أنا بعمل عمرو يا هاني" فحضنه شنودة لأنه تأكد أنه ‏مصر على صناعة نفسه ليتصدى للمهاجمين له بسبب زيادة وزنه في تلك الآونة.‏

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