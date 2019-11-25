إليسا تكشف صورتها من شقيقتها عبر انستغرام

القاهرة - لايف ستايل
نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة تجمعها بشقيقتها نورما، وذلك عبر حسابها على انستغرام ، وفي الصورة بدت ملامحهما متقاربة للغاية، وكذلك شقيقهما "كميل" الذي نشرت صورته برفقتهن أمس، خلال جولتهم في كندا.
يشار إلى أن إليسا طرحت أمس أغنية جديدة تحمل اسم "عم ثور"، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.
كانت إليسا قد أحيت حفلا غنائيا مساء السبت 16 نوفمبر، في دبي لصالح مركز السرطان الخيري للأطفال، أطلت فيه بفستان أسود قصير من دار أزياء لابورجوازي، وشاركت جمهورها بصور استعرضت فيها إطلالتها.
وفي وقت سابق، أشادت الفنانة اللبنانية إليسا، بالتظاهرات التي تجتاح جميع المدن اللبنانية، مؤكدة أنها فخورة بالشعب اللبناني الذي ولأول مرة ينبذ الطائفية والخلافات جانبًا، ومن وجهة نظري هذا أكبر إنجاز أن الجميع لبنانيون فقط بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
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