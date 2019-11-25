آسيا محمود تستعد لتصوير دورها في "حب ع الطائر"

القاهرة - لايف ستايل
أعربت الفنانة الصاعدة آسيا محمود، عن سعادتها بنجاح افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والأربعون.
أكدت "آسيا" أنها تستعد لتصوير دورها في فيلم "حب ع الطائر"، خلال الفترة المقبلة، الذي تجسد من خلاله شخصية طالبة تعمل في أحد المنتجعات السياحية للإنفاق على دراستها، وتقابل العديد من المشكلات والمواقف التي يرصدها الفيلم خلال أحداثه.
قصة الفيلم تدور حول مشكلات الشباب السائدة في هذا العصر، خاصة في ظل تفاوت الطبقات المادية والتي تكون سببًا في إثارة المشكلات بين الشباب، في إطار كوميدي رومانسي تراجيدي بين مختلف الأعمار.
ويضم "حب على الطاير" عددا من النجوم الشباب أبرزهم منة بدر تيسير، الفنانة إبتسام المكى، وروزانا عمر، وهناء السعيد، وسوسن طه، ورشا فرج، ودعاء عبيد، وخالد عمر، ومحمود الجارحى، ومحمود عاصم، وأحمد مرزة، وعمرو فتحى، وأمير توفيق، والفنان اللبنانى محمود الحريرى، وهو من تأليف السينارست رامى يوسف، وإخراج رأفت وجدي.
وأضافت آسيا أنها تقوم بالتحضير لعمل سينمائي ثاني لن تستطيع الإفصاح عنه في الوقت الحالي نظرا لأن بروفاته لم تبدأ بعد.
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