شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تشن هجوما على هيئة الطب البيطرى: يجب تغير الاسم إلى جزارين النازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الفنانة شيرين رضا، من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، وشنت شيرين رضا هجوما حادا على هيئة الطب البيطرى، مطالبة بتغير الاسم إلى جزارين النازية.

وغردت شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لان الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير".

وتابعت، " العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".