تعرف على أبرز الفائزين فى حفل American Music Awards لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم أمس حفل American Music Awards لعام 2019 و الذي اقيم في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية و حضره عدد هائل من النجوم العالمين ، وكان أبرز النجوم بالحفل هي النجمة العالمية تايلور سويفت التي نالت جائزة أفضل فنان للعام وجائزة أفضل كليب بـ " You Need to Calm Down " كذلك نالت جائزة أفضل مغنية (بوب / روك) للعام ، ونالت سويفت جائزة افضل البوم (بوب /روك ) بـ " Lover " ، كذلك جائزة FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY ، كما تم تكريم تايلور و نالت جائزة ARTIST OF THE DECADE .
تايلور سويفت
في حين كانت جائزة أفضل تعاون فني لهذا العام من نصيب كاميلا كابيلو وشون مندس باغنيتهما " Señorita" ، و نال فريق BTS جائزة أفضل جولة غنائية، كما نال الفريق جائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " كذلك جائزة FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK ، بينما فازت النجمة بيلي إيليش بجائزة أفضل مغني جديد للعام .
كاميلا و شون
فاز النجم خالد بجائزة أفضل مغني (بوب / روك) للعام ، كما نال جائزة أفضل أغنية "SOUL/R&B " بأغنيته talk ، و نال البومه Free Spirit جائزة " SOUL/R&B .
بينما فازت النجمة الشهيرة كاردي بي بجائزة " FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP " ، و كانت جائزة أفضل البوم هيب هوب من نصيب بوست مالون بالبومه Hollywood’s Bleeding .
تايلور سويفت (2)
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