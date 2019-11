شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفائزين فى حفل American Music Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم أمس حفل American Music Awards لعام 2019 و الذي اقيم في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية و حضره عدد هائل من النجوم العالمين ، وكان أبرز النجوم بالحفل هي النجمة العالمية تايلور سويفت التي نالت جائزة أفضل فنان للعام وجائزة أفضل كليب بـ " You Need to Calm Down " كذلك نالت جائزة أفضل مغنية (بوب / روك) للعام ، ونالت سويفت جائزة افضل البوم (بوب /روك ) بـ " Lover " ، كذلك جائزة FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY ، كما تم تكريم تايلور و نالت جائزة ARTIST OF THE DECADE .



تايلور سويفت

في حين كانت جائزة أفضل تعاون فني لهذا العام من نصيب كاميلا كابيلو وشون مندس باغنيتهما " Señorita" ، و نال فريق BTS جائزة أفضل جولة غنائية، كما نال الفريق جائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " كذلك جائزة FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK ، بينما فازت النجمة بيلي إيليش بجائزة أفضل مغني جديد للعام .

Advertisements



كاميلا و شون

فاز النجم خالد بجائزة أفضل مغني (بوب / روك) للعام ، كما نال جائزة أفضل أغنية "SOUL/R&B " بأغنيته talk ، و نال البومه Free Spirit جائزة " SOUL/R&B .

بينما فازت النجمة الشهيرة كاردي بي بجائزة " FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP " ، و كانت جائزة أفضل البوم هيب هوب من نصيب بوست مالون بالبومه Hollywood’s Bleeding .