شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رومانسية كاميلا كابيلو وشون مندس في حفل AMA لعام 2019 .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أمس النجم العالمي شون مندس و النجمة كاميلا كابيلو بجائزة أفضل تعاون لهذا العام عن أغنيتهما " Señorita" وذلك بفعاليات American Music Awards لعام 2019 و التي اقيمت في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس.

فقد قدم الثنائي أغنية " Señorita" بأجواء رومانسية حالة جعلت الحضور يشعرون بحالة دهشة و كأن كاميلا ذات الـ ( 22 عام) ومندس البالغ من العمر ( 21 عام ) اللذان يعيشا قصة حب قوية قررا أن يبرزا قصتهما خلال هذا الحدث الفني الضخم .

ظهرت كاميلا كابيلو بفستان ذو تصميم مثير باللون الأحمر بينما دخل شون مندس للمسرح وهو يعزف علي الجيتارواحتضنها ثم قبلها ليقدم الثنائي لوحة فنية ساحرة من الحفل الذي رصدت تفاصيله الكثير من المواقع الفنية .

شون مندس و كاميلا كابيلو (2)

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شون مندس و كاميلا كابيلو (3)



شون مندس و كاميلا كابيلو (4)



شون مندس و كاميلا كابيلو (5)



شون مندس و كاميلا كابيلو (6)



شون مندس و كاميلا كابيلو (7)