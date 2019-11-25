شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يحتفل بعيد ميلاده.. ونجوم الفن يقدموا له التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم خالد الصاوى، بعيد ميلاده اليوم الاثنين، حيث أنه من مواليد 25 نوفمبر 1963 في مدينة الإسكندرية، وعلى طريقته الخاصة نشر خالد الصاوى أمس صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:" يتم الفنان خالد الصاوى عامه الـ 56.

وحرص عدد من زملائه فى الوسط الفنى، تهنئته بمناسبة عيد ميلاده، متمنين له دوام السعادة و النجاح فى حياته الفنية و الشخصية، وهنأته الفنانة منى زكى، قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا خلوده"، وكتبت له الفنانة عبير صبرى :" كل سنة وأنت طيب يا خالد سنة حلوة وجميلة".

كما هنأته الفنانة دنيا سميرغانم، بعيد ميلاده قائلة:" كل سنة وأنت طيب ويا رب تفضل تمتعنا بأدوارك وتمثيلك المتميز جدا واحترامك لجمهورك ولفنَّك"، كما كتبت الفنانة فريال يوسف، قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا خلوده واليوم ولد الاسطورة بنحبك".

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بوست خالد الصاوى



دنيا سمير غانم