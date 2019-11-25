راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: روج الفنان اللبناني راغب علامة لحفله ليلة رأس السنة الميلاية، المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عُمان. وغرد "علامة"، عن الحفل عبر حسابه بـموقعي تويتر وإنستجرام: "انضموا إلي في ليلة رأس السنة بعمان ودعونا ندخل عام 2020 بالطريقة الصحيحة". من ناحية أخري يشارك الفنان راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "THE VOICE"، في موسمه الخامس، ويشاركه كل من الفنان محمد حماقي، والفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع على شاشة (إم بي سي).

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