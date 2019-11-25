الخميس.. افتتاح مسرحية "رسائل العشاق" على مسرح ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل صناع العرض المسرحي "رسائل العشاق"، بافتتاح المسرحية يوم الخميس المقبل، الموافق 28 نوفمبر، على مسرح ميامي، في تمام الثامنة مساءً.

المسرحية تدور في قالب كوميدي رومانسي، وهو من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان إيهاب فهمي مدير عام الفرقة.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، وعدد من الوجوه الشابة، وغناء وألحان علي الهلباوي، ومن أشعار وتأليف وإضاءة وإخراج محمد إبراهيم.