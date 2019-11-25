طلعتينا شبعانين.. هكذا احتفلت ابنة أمل رزق بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة لمى كتكت بعيد ميلاد والدتها الفنانة أمل رزق، من خلال نشر صورة للأخيرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت "كتكت": "أنتِ أجمل وأحلى وأطيب وأحن ست في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك ومن ضحكتك اللي بتحلي أي حاجة في الدنيا، أنتِ سبب كل حاجة حلوة طول ما أنتِ موجودة أنا عارفة إن أي مشكلة ممكن تتحل، طلعتينا أنا وإخواتي شبعانين، شبعانين حب فا خليتي قلب كل واحدة فينا نضيف".
تابعت: "علمتينا الأصول حتي مع اللي ميعرفش الأصول، عرفتينا إن في ربنا أكبر من أي حد فا مابقاش في مخلوق علي الأرض ممكن يخوفنا أو يكسرنا، أنتِ جميلة أوي من جواكي ومن بره، أخدت منك نفس يوم ميلادك ويارب أعرف آخد منك نص الحاجات الحلوة اللي فيكي، كل سنة وأنتِ السند والأمان والحب كله".
وكانت لمى كتكت قد أعلنت خطوبتها للفنان محمد الشرنوبي في فبراير 2016، واستمرت لمدة 8 أشهر قبل إعلان انفصالهما.
وشاركت لمى كتكت في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" مع خطيبها السابق محمد الشرنوبي.
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