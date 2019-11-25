أصالة: "لا حزن يدوم إن كانت الموسيقى رفيقة درب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها من حفل غنائي.
وعلقت: "هنا أحيا، أشعر بوجودي، بأهميّة ما أملك، يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو عليّ".
وتابعت: "يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي وروداً أراها، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهواً، نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنتهي الحكاية بعد".
يذكر أن أصالة أحيت منذ يومين حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان التونسي صابر الرباعي.
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