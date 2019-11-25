بالصور.. أبرز المحطات في مشوار النجمة الجميلة ماري كويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 نوفمبر 2003، رحلت عن عالمنا النجمة ماري كويني، التي تعتبر من رائدات السينما المصرية، ومن الرعيل الأول في صناعة السينما.

نشأتها

ولدت في بلدة "تنورين" اللبنانية، لأب مزارع بسيط يدعى بطرس يونس، وبعد وفاته وهي في سن صغيرة سافرت مع والدتها وشقيقتها في القاهرة، وعاشت في كنف خالتها المنتجة الكبيرة آسيا داغر.

دخولها الفن

عام 1929، شاركت في فيلم "غادة الصحراء"، وكانت وقتها في الثانية عشر من عمرها، بعدها اتجهت للعمل مونتيرة في عدد من الأفلام، بجانب مشاركتها في بطولة العديد من الأعمال، وأهلها لذلك جمالها الآخاذ، كما عملت في شركة "لوتس فيلم" التي تملكها خالتها آسيا داغر، حتى استقلت عنها عام 1942.

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قصة حب

ارتبطت "ماري" بقصة حب مع المخرج الشهير أحمد جلال، ورغم اختلاف ديانتهما إلا أن الحب جمع بينهما، وتزوجا عام 1940، وقدما سويا عددا كبيرا من الأعمال، وشاركت في كتابة السيناريو، كما مثلت وعملت بالمونتاج في الشركة التي قاما بتأسيسها، وأنجبا ابنها المخرج نادر جلال، ورحل أحمد جلال عن عالمنا عام 1947، بعد 7 سنوات فقط من زواجهما.

رائدة في صناعة السينما

عملت "ماري" في المونتاج، وكتابة السيناريو، والإنتاج، والتمثيل، وكان آخر فيلم قد شاركت في بطولته "رحمة من السماء"، بينما آخر فيلم قامت بإنتاجه عام 1982، وهو "أرزاق يا دنيا".

وفاتها

رحلت عن عالمنا 25 نوفمبر 2003، عن عمر يناهز 87 عاما.