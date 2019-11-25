إيرادات الأحد.. "Frozen 2" في الصدارة و"Maleficent: Mistress of Evil" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 24 نوفمبر، إيراد قُدر بـ180 ألفا و192 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "last christmas" محققًا 70 ألفا و519 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 70 ألفًا و331 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 57 ألفًا و483 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم " Le Mans '66" وحقق 50 ألفًا و356 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 50 ألفا و336 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 47 ألفًا و408 جنيهات.

في المركز الثامن يأتي فيلم "21 bridges"محققا 39 ألفا و375 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 32 ألفًا و812 جنيها.