عباس أبو الحسن يروج لـ "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلمه الجديد "أشباح أوروبا". ونشر "أبو الحسن" صورة للبوستر الدعائي للفيلم، علق: "أشباح أوروبا، مين يقدر عليهم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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