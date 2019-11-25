تراند اليوم : شاهد.. سما المصري تفاجئ الجميع بارتداء النقاب: توبة نصوحة بدون رجعة...

بعد أيام من إثارتها الجدل من خلال إطلالتها بالحجاب وفستان ضيق في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أن يتم طردها لدخولها بدون دعوة، فاجأت الفنانة المصرية سما المصري الجميع بالظهور بالزي الإسلامي الأبيض وارتداء "النقاب" في فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وتمنت سما المصري زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعت أن يهديها الله ويتوب عليها توبة نصوحة دون رجعة، وان يبعد عنها الشر وولاد الحرام، حسب قولها.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيأتي، مشيرة إلى ذلك بقولها :"كله بأوانه".

وكانت سما المصري قد أعلنت الاعتزال وعدم الظهور في فيديوهات جريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة كادت أن تقضي عليها، لكنها بعد شفائها عادت مرة أخرى لنشر صور وفيديوهات شبه عارية وإيحاءات جنسية صارخة.

ويأتي هذا الفيديو بعد أقل من 24 ساعة على نشر فيديو جرئ وهي تجهز لحمام مغربي داخل الحمام بملابس شبه عارية.