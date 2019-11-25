بعد دخوله للمستشفى .. هنيدي يكشف تفاصيل إجراء عملية استمرت 5 ساعات ويكشف نوعها

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي أنه تعافى من عملية جراحية استمرت 5 ساعات . ونشر هنيدي على حسابه بموقع “تويتر”، السبت، صورة له بملابس ما قبل الجراحات، مصحوبة بتعليق يقول فيه: “الحمد لله. صورة قبل العملية التي أجريتها منذ 3 أيام. 5 ساعات متواصلة”.

وأضاف الفنان صاحب الـ54 عاما: “الحمد لله تعافيت بالسلامة”. وأوضح أنه خضع لعملية زراعة عظام الفك داخل أحد مستشفيات القاهرة، تمهيدا لإجرائه عملية زراعة أسنان، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.