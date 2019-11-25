أعلن الفنان المصري محمد هنيدي أنه تعافى من عملية جراحية استمرت 5 ساعات . ونشر هنيدي على حسابه بموقع “تويتر”، السبت، صورة له بملابس ما قبل الجراحات، مصحوبة بتعليق يقول فيه: “الحمد لله. صورة قبل العملية التي أجريتها منذ 3 أيام. 5 ساعات متواصلة”.
وأضاف الفنان صاحب الـ54 عاما: “الحمد لله تعافيت بالسلامة”. وأوضح أنه خضع لعملية زراعة عظام الفك داخل أحد مستشفيات القاهرة، تمهيدا لإجرائه عملية زراعة أسنان، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله للمستشفى .. هنيدي يكشف تفاصيل إجراء عملية استمرت 5 ساعات ويكشف نوعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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