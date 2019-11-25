بالصور.. وزير الثقافة في ضيافة رحلة سعيدة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي " رحلة سعيدة" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال، المخرج محمد الشرقاوي، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدم العرض أيام السبت و الأحد على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وقد أشادت وزير الثقافة بالنشاط الكبير الذي تشهده فرقة

مسرح المواجهة و التجوال منذ بدايتها كشعبة و حتى الآن، و جذبها للجمهور في مختلف المحافظات و دورها الكبير في مواجهة التطرف و الأفكار الظلامية ، كنا أشادت بتميز عرض " رحلة سعيدة" في جميع عناصره الفنية.



يشار إلي أن "رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن

عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

يذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث ان طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.