عرض عالمي أول للفيلم الجزائري الفرنسي "باركور"

ينظم مهرجان القاهرة في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الإثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور"، إخراج فاطمة الزهراء زموم،

الذي يشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.