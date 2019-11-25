الليلة.. كواليس العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية في مهرجان القاهرة

تقام في الثالثة من عصر اليوم الاثنين، حلقة نقاشية بعنوان "تحت المجهر: العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية"، بمناسبة اختيارها ضيف شرف الدورة 41، وذلك في قاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
النقاش الذي يديره الناقد محمد طارق،يشارك فيه من ضيوف السينما المكسيكية، السيناريست والمخرج جيِّرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو، الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والمخرج جابرييل ريبستاين، الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من “بداية ونهاية” لنجيب محفوظ.
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