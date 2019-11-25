الليلة.. عرض جالا للفيلم المصري احكيلي بمهرجان القاهرة السينمائي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، عرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "إحكيلى"، إخراج مريان خورى، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فيلم "إحكيلي" يرصد رحلة شخصية - إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة، من

عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما البعض.

حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، "الأم" هي مخرجة الفيلم

ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة"، التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقية في مسرح الحياة.