عمر العبداللات يُشعل الأجواء بحفل اليوم العالمي للطفل

أجواء مشتعلة بامتياز شهدها حفل صوت الأردن، الفنان عمر العبداللات، في الاحتفال الكبير الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة لليونيسف، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وسط حضور كبير حضره نحو 3 آلاف شخص استقبلوا العبداللات بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح، حيث قدم صوت الأردن باقة من أجمل أغانيه وأشهرها، وردد معه الجمهور عن ظهر قلب كلمات أغنياته لينثر الفرح في أرجاء المكان كافة.

مشاركة العبداللات في هذا الحفل جاءت تبرعًا منه للأطفال بمناسبة يومهم العالمي، وجاء اختيار منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" للفنان عمر العبداللات لإحياء هذا الحفل نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها وتكريمًا منهم على دوره الإنساني والمجتمعي الذي يقدمه

العبداللات في مسيرته الفنية، ووجّه الفنان عمر العبداللات رسالة للعالم، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أكد فيها حق الطفل في حياة كريمة وتمتعه بحقوقه كافة.



كما اختير صوت الأردن الفنان عمر العبداللات لإحياء احتفالية البتراء بالزائر المليون لها بالعام ٢٠١٩ نظرًا لدوره في إيصال الكلمة واللحن الأردني لأنحاء العالم كافة ومن هنا كانت الفكرة باختياره للمشاركة في هذا الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء الأثرية بحضور رسمي واهتمام من الجهات الحكومية الأردنية بهذا الحدث السياحي الأردني الضخم، حيث أشعل الفنان عمر العبداللات الحفل الذي حضره عدد جماهيري كبير

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من الأردنيين والسياح الأجانب الذين حضروا خصيصًا للاحتفال بهذا الحدث الذي يعتبر رقمًا قياسيًا للسياحة الأردنية، كما أعربت الجهات المسئولة عن هذا الحدث عن اعتزازها بما تحققه السياحة الأردنية من إنجازات فاعلة تساعد فى ترويج الأردن سياحيًا على مستوى العالم، وقدموا الشكر للفنان عمر العبداللات على دعمه ومشاركته لهذا الحدث.



أطلق صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات أخيرًا أغنيته الجديدة "بلدي" التي أنتجتها شركة زين إهداءً إلى أبطال بلدي من محاربي السرطان، وكتب كلمات الأغنية الشاعر رامي شبانة، وألحان خالد خصيب، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجتها المخرجة اللبنانية رندلى قديح.



وبناءً على النجاحات التي حققها صوت الأردن في جولاته الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيغادر لإحياء حفلين في كل من مدينة شيكاغو ومدينة لوس أنجلوس في رأس السنة الميلادية، وأنه تم الإعلان عن نفاد تذاكر الحفلين كافة.