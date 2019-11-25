المخرجة نجوى النجار: مستمتعة بالعمل مع زوجي "بين الجنة والأرض"

أوضحت المخرجة نجوى النجار، مخرجة فيلم "بين الجنة والأرض"، الذي عرض ضمن أفلام المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكل تعاونها مع زوجها منتج الفيلم، مشيرة إلى استمتاعها بالعمل مع زوجها فهو ـ بحسب قولها ـ لم يكن منتجًا صعبًا بل كان يهتم كثيرًا بفنيات الفيلم، كذلك تعامل معها

كمخرجة للفيلم وليس زوجته.



يشار إلى أن فيلم "بين الجنة والأرض" حصل على إقبال جماهيري كبير في ليلة عرضه الأولى بمهرجان القاهرة، حيث امتلأت قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجمهور الراغب في مشاهدة الفيلم.

تدور أحداث الفيلم عن زوجين فلسطينيين

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على حافة الانفصال، ولكن حتى يتم الطلاق كان يجب عليهم المرور برحلة للكشف عن سر في حياة الزوج، تعرض الفيلم للعديد من القضايا المهمة، مثل المشاحنات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون وكذلك السوريون المقيمون بفلسطين وغيرها من المشاكل.

جدير بالذكر أن المخرجة نجوى النجار قامت بإخراج أفلام عدة تناقش القضية الفلسطينية من بينها فيلم "عيون الحرامية"، الذي لعب دور البطولة فيه الفنان خالد أبو النجا.