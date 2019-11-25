تراند اليوم : إنتاج فيلم سينمائي عن بطولات ” البدري فرغلي ” في بورسعيد – بطل المعاشات

تعالت الصيحات بين أهالي بورسعيد من اجل تكريم رجل المرحلة و المحافظة البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق عن مقعد العمال و رئيس الاتحاد العامة لأصحاب المعاشات .

وعلي الفور عقب طرح الفكرة تصدرت الاخبار في الوسط السينمائي في بورسعيد عن الاستعداد لانتاج فيلم سينمائي عن قصة حياة بطل المحافظة و بداياته السياسية و ظهوره الشعبي بين الجمهور .

وستدور قصة الفيلم بداية من فترة المقاومة الشعبية في بورسعيد و فترة الانفتاح الاقتصادي في عهد انور السادات و بزوخ دور بور سعيد في المرحلة الاقتصادية الحرة عن طريق المنطقة الحرة و فترة استرداد حق اصحاب المعاشات بعد سرقتها في عهد بطرس غالي .

البدري فرغلي و السادات و امن الدولة

و سيكشف الفيلم عن ملاحقات أمنية كانت من أوامر سيادية عام 1978، جاءت فى أعقاب زيارة مفاجئة للرئيس الراحل أنور السادات إلى مدينة بورسعيد،

كان من بينها قرار بنفى المناضل البدرى فرغلى إلى مدينة سفاجا بالبحر الأحمر بمفرده، امتثل الشاب للقرار، متحملاً مشقة السفر وقتها التى تجاوزت الـ15 ساعة.

مشهد المنازل القديمة ذات الطابق الواحد لم تنسه مرارة النفى عن مدينته الحبيبة والأهل والأصدقاء بعد ساعات من تنفس هواء الحرية عقب الإفراج عنه من

معتقله بتهمة التحريض على انتفاضة يناير 1977 ، و تعلق قلب الشاب الثورى -الذى أشيع عنه حينها أنه يميل للشيوعية- بمدينة سفاجا وأهلها، الحب الذى

جاء نتاج موقف بمحض المصادفة، صلاة الجمعة داخل ميناء سفاجا كانت ممتعة حقاً، يصطف الأهالى وعمال الشحن والتفريغ كأنهم كيان واحد، طلبوا منه أن

يكون إمامهم، بسبب غياب الإمام حينها، ونودى للصلاة.

فاستجاب الجميع واصطفوا جميعاً، «العمال كانوا يحبوننى ولم أشأ أن أرفض طلبهم» وفقاً للبدرى فرغلى. ويقول: «صعدت للمنبر، وخطبت فى الناس عن

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هجمات واعتداءات إسرائيل الغاشمة على المسجد الأقصى وقتها»، ضباط المركب الحربى وجدوا فيما خطبت خطورة أمنية، فراحوا يبلغون قياداتهم بما

تفوهت، ولكن بعد فوات الأوان، بحسب البدرى، «كنت قد أمضيت شهراً كاملاً إماماً لمسجد سفاجا». مبنى أمن الدولة قريب من مدينة سفاجا، «كان فى

الغردقة يبعد عنا وقتها حوالى 50 كيلومتراً، تم تسجيل اسمى ضمن المطلوب اعتقالهم، وراح ضابط أمن الدولة ومعهم المخبرون يبحثون عنى فى كل أنحاء

المدينة، يسألون الأهالى، يستجوبونهم، أين البدرى القادم إليكم من محافظة بورسعيد؟! فيبجيبونهم بالرفض، «لا يوجد من بورسعيد سوى إمام مسجدنا»، وبهذه

الطريقة ودون بذل أى مجهود منه، أفلت «البدرى» من قبضة أمن الدولة والاعتقال للمرة الثانية وظل مديناً بالعرفان والجميل لأهالى البحر الأحمر جميعهم.

البدري فرغلي و حرب 67 و 73

سياخذ الفيلم من تصريحات البدري فرغلي في حوار صحفي سابق عندما قال «كنت أنا والآلاف من شباب بورسعيد وأهلها مدربين على حمل السلاح، وكان لدينا تعليمات واضحة بتسليم أنفسنا إلى معسكر الحرس الوطنى عند نشوب الحرب، وفى يوم 5 يونيو عام 1967 – يوم النكسة – كنت أحد عمال شركة القناة للشحن والتفريغ العاملين على تفريغ سفينة محملة بالقمح، وفجأة شاهدنا طيران العدو الإسرائيلى يحلق فوق رؤوسنا، ثم يتوجه لضرب قاعدة بورسعيد البحرية، فأسرعت بتسليم نفسى إلى معسكر الحرس الوطنى أمام محطة اللنش في حى المناخ، وهناك سلمونا بدلة كاكى وبندقية بلجيكى نصف آلى، وتم تقسيمنا على 3 كتائب بأحياء: المناخ وبورفؤاد والعرب، وتوليت قيادة كتيبة حى العرب، التى تم تكليفها بحماية وتأمين منطقة شاطئ بحيرة المنزلة خلف مصنع الغزل، ومنطقة شاطئ البحر الواقعة خلف الاستاد، ومحطة مياه بورسعيد وترعة المياه في منطقة الرسوة ومحطة الكهرباء، وبالرغم من تغيير اسم كتائب المقاومة من الحرس الوطنى إلى اسم الدفاع الشعبى تحت شعار (قوات حماية الشعب)، إلا أننا ظللنا مسئولين عن حماية وتأمين نفس الأهداف، ولكن مع استبدال أسلحتنا ببنادق آلية».

البدري فرغلي و يوم النكسة

«يوم النكسة كان مأساة، ولا أستطيع أن أنسى حتى اليوم مشهد انتزاعي لأصابع جنودنا البواسل من المدافع التى دمرها العدو، فقد تواجدت 7 مدافع مضادة للطيران على مدخل بحيرة المنزلة، وهاجمها طيران العدو الإسرائيلى بشراسة شديدة ليلا، بعدما كبدته المدافع ورجالنا الأبطال عدة خسائر، ولكن رجال الجيش المصرى لم يستسلموا ولم يتركوا مدافعهم وظلوا يتصدون للطيران بقوة وبسالة حتى استشهدوا جميعا وهم على مدافعهم، وعندما ذهبنا في الصباح لموقع المدافع لرفعها ونقلها من الموقع وجدت أصابع الجنود ممسكة بالمدافع بالرغم أن أجساد جنودنا كانت ما بين أشلاء أو متفحمة، وقمت باقتلاع الأصابع من المدافع، وهذا خير دليل على أنهم ظلوا يقاومون حتى آخر نفس في حياتهم، بعد تلك الواقعة تم إمدادنا بصواريخ ومدافع حديثة محملة على سيارات الدفع الرباعى (الجيب) وبدأت في إسقاط الطائرات الإسرائيلية التى كانت تحلق في سماء بورسعيد دون رادع، حتى نجحنا في قطع ذراع إسرائيل الجوى في سماء بورسعيد».

وأضاف: «كنا نطلق الرصاص على الطائرات حتى نجبرها على الصعود عاليا فتصطادها مدافع وصواريخ الجيش المصري، ولا أنسى يوم أن أسقطت قوات الجوية 17 طائرة من طائرات العدو الإسرائيلى في ملحمة يشهد لها العالم كله ومازالت تدرس في كتب التاريخ».

انتصار 73

قال: «يوم 6 أكتوبر 1973 كنت مسئولًا عن شباب وطلاب بورسعيد المهجرين في مدينة المنصورة، وكنت أمينًا للشباب بمنظمة الشباب، وعندما حدثت حرب أكتوبر كان معى 500 شاب من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية وشباب العمال من أبناء بورسعيد المهجرين بالمنصورة، وتبرعنا يومها بأكثر من 500 كيس دم في ساعة واحدة وأرسلناها إلى بنك الدم».

ويواصل: «يوم 8 أكتوبر تحديدًا كنا في مقر المنظمة فوق مقهى (أندريا) أمام كوبرى طلخا، وكانت قاعات المقر والسلالم والشوارع الجانبية تمتلئ بشباب بورسعيد ممن يريدون العودة إلى بورسعيد بأى طريقة للدفاع عنها، وأثناء وقت الغروب رن الهاتف الأرضى الوحيد بالمقر وكان على الخط الآخر محافظ الدقهلية الذى طالبنى بإعداد الشباب للنزول فورًا في جهة ستحدد لنا ونحن في الطريق، وجاءت 10 أتوبيسات سياحية زرقاء اللون وسيارات نقل محملة بمعدات وركبنا الأتوبيسات في طريقنا لمطار شاوة العسكرى جنوب المنصورة واستقبلنى هناك قائد القاعدة الجوية وطلب منى توزيع الشباب على الممرات وإزالة الأتربة وترميم الثغرات التى أحدثتها ضربات وقصف العدو للمطار وكذلك الفتحات التى تمت بفعل هجوم طائرات العدو».