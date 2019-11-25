شاهدوا.. محمد رمضان يفوز بجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا

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كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا وذلك ضمن حفل توزيع جوائز “AFRIMA”.
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحفل لحظة تسلمه الجائزة الذي أقيم يوم أمس، وعلّق بالقول:”الحمد لله رب العالمين مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا، ثقة في الله نجاح”.
الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذي كان قد عرض في شهر رمضان الماضي عام 2019، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.
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