حسن حسني: شائعات وفاتي بروفة قبل الموت الحقيقي

متابعة بتجـــــــــرد: في أول تعليق على تجدد شائعات وفاته، أكد الفنان حسن حسني إنه بخير وبصحة جيدة وأبدى خوفه من تكرار الشائعة معتبرا إياها بروفات متكررة قبل حدوث الموت الحقيقي قد تؤثر على تصديق الناس للحقيقة ويجد نفسه وحيدا وهو في الطريق إلى القبر.

أضاف حسني في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج “الحكاية” على فضائية “MBC مصر”، قائلا: الشائعات كتير دي بروفات وخايف لما يحصل وأموت ملاقيش حد.

وأوضح أن الملايين من معجبيه يتهافتون للاطمئنان عليه من كافة دول العالم، مضيفا:” بقولهم أنا كويس وزي القرد أهو”.

وأكد أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا بشكل كبير: “لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدا بسبب خبر موتي، ليه اللي بيروج الشائعات دي يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسا وكل أسبوعين يموتني؟”.

وأشار حسني إلى أنه عاكف على قراءة عدد من الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال موسم دراما رمضان 2020.

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يذكر أن نقابة المهن التمثيلية المصرية بدأت تفعيل قرارها بملاحقة مروجي شائعات وفاة نجوم الفن، عقب انتشار شائعة وفاة حسن حسني وأعلن نقيب الممثلين أشرف زكي إنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني.

ونفى نقيب الممثلين، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان حسن حسني، لافتًا إلى أن هذه الأخبار ليست صحيحة إنما عبارة شائعات سخيفة، مؤكدا أن الفنان بصحة جيدة ولا يعاني من المرض.