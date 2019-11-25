نجاح كبير لـ فارس كرم بين كندا والمكسيك

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم ثلاث حفلات بين كندا والمكسيك خلال الأيام الماضية، حقق بها نجاحًا مدويًا من حيث الحضور الجماهيري.
وكان في انتظار فارس كرم في كندا بين مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر ومدينة إدمونتون مساء 23 الشهر، جمهور عريض من الجاليات العربية. الصورة لم تختلف في المكسيك حيث حضر حفل “كرم” بمدينة كانكون الساحلية في الشمال الشرقي لولاية كوينتانا الآلاف من محبّيه في أمسية أكثر من رائعة.
فارس كرم قدّم خلال الحفلات الثلاث باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبومه الأخير “44:36”.
تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم عاد في الساعات الماضية إلى لبنان، ليستكمل العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
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