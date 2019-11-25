درة تفاجئ الجميع بإطلالة غريبة – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة درة الجدل بعد ظهورها في إطلالة غريبة وجديدة في نفس الوقت حيث نشرت على حسابها بإنستغرام صورة لها وهي ترتدي فستانا من بلاستيك زجاجات المياه التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وعلقت على الصورة قائلة: “الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، (شركات للمياه الصحية) خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية اللي اتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان ده اللي مصنوع من بلاستيك أزايز المياه. وسعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة للمياه”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مهند كوجاك في تصميم أزياء من المخلفات، سبق وصمم فستاناً آخر من أكياس البلاستيك وارتدته سارة عبد الرحمن.
من ناحية أخرى، يعرض لدرة حالياً مسلسل “بلا دليل”، ويشاركها في بطولته خالد سليم.
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