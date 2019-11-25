تايلور سويفت تحقق إنجازًا عالميًا وتتفوق على مايكل جاكسون

متابعة بتجـــــــــــرد: فازت النجمة الأمريكية، تايلور سويفت، بـ”نصيب الأسد” وانتزعت ستًا من جوائز الموسيقى الأمريكية أمس الأحد، لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.

وحصلت “سويفت” على أهم جائزة في الحفل، وهي جائزة أفضل فنانة في العام، وعلى 4 جوائز أخرى، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية. وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة (فنان العقد) الفخرية، لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، لتتفوق على الراحل مايكل جاكسون الذي حصد 24 جائزة. وقالت تايلور سويفت للحاضرين في الحفل، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن أدت مجموعة من أشهر أغانيها: “كل ما يهمني هي الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق… أيها المحبين على مر السنين”.

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