بطلة من نوع آخر.. نادين نجيم تحيط الأطفال بالأمل – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف دار مجوهرات “بولغاري”، عن الإعلان الدعائي الرسمي لحملة Give Hope، والذي تتصدّره النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لدعم الأطفال المحتاجين.

وتظهر نادين في برومو Give Hope وهي تقول: “أمام عينيك، يمكن لعالمك كله أن يتغير”، وتتابع: “كل أحلامك الآن، كل التمنيات التي تتمسك بها منذ فترة طويلة تشعر بأنها أقرب كل يوم”.

نادين نجيم نشرت فيديو الإعلان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بتعليق حفزت من خلاله الأطفال المحتاجين على التمسك بأحلامهم في رسالة إنسانية وإجتماعية تحمل جرعات عالية من الأمل والتفاؤل وحبّ الحياة فكتبت: “عندما يكون لديك أمل يمكن أن يتغير العالم كله”.

وضمن حملة Give Hope يطرح دار “بولغاري” مع نادين قطع مجوهرات سيعود ريع الأرباح منها إلى الأطفال المحتاجين، وذلك لمساعدتهم في تأمين إحتياجاتهم.

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على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.