زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاده: “بحبك”

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت ميراي جسار، زوجة الفنان وائل جسار، بعيد ميلاده، فوجّهت له رسالة خاصة عبر حسابها على “إنستجرام”. ونشرت صورة لها برفقته.

وعلّقت زوجة جسار على الصورة بهذه الكلمات: “لن اقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول انت الخير لكل عام يا وائلي.. بحبك”.

بدوره ردّ وائل جسار على منشور زوجته عبر وكتب في تعليق على الصورة: “أنت كل حياتي”.