متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت ميراي جسار، زوجة الفنان وائل جسار، بعيد ميلاده، فوجّهت له رسالة خاصة عبر حسابها على “إنستجرام”. ونشرت صورة لها برفقته.
وعلّقت زوجة جسار على الصورة بهذه الكلمات: “لن اقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول انت الخير لكل عام يا وائلي.. بحبك”.
بدوره ردّ وائل جسار على منشور زوجته عبر وكتب في تعليق على الصورة: “أنت كل حياتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة وائل جسار تحتفل بعيد ميلاده: “بحبك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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