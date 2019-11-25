فضل شاكر يُغني فيروز من جديد ويُهدي لبنان أغنية “وطني” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: يعتمد الفنان فضل شاكر سياسة خاصة في العودة الى الفن، وذلك من خلال إصدار أغنيات للسيدة فيروز بصوته، وكانت البداية مع أغنيتي “بحبك يا لبنان” و”ستي يا ستي” ليصدر أخيراً أغنية “وطني”.

الأغنية طرحها فضل شاكر بصوته مهداة إلى لبنان بعد مرور 40 يومًا على بدء ثورة الشعب.

وأصدر “شاكر” الأغنية عبر قناته على موقع “يوتيوب”، وأرفقها بتعليق عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي استعان به بكلمات أحد المقاطع فكتب: “وطني يا جبل الغيم الأزرق…وطني يا قمر الندي و الزنبق”.

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لمشاهدة فيديو أغنية “وطني”: