تايلور سويفت تنتزع 6 جوائز في حفل "الموسيقى الأمريكية"

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رويترزالإثنين 2019/11/25 02:02 م بتوقيت أبوظبي
تايلور سويفت بعد تسلمها الجوائز
فازت تايلور سويفت بنصيب الأسد وانتزعت 6 من جوائز الموسيقى الأمريكية، مساء الأحد، لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.
وحصلت سويفت على أهم جائزة وهي "أفضل فنان في العام"، فضلا عن 4 جوائز أخرى.
وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة "فنان العقد" الفخرية، لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.
وقالت سويفت للحاضرين في الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها: "كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق.. أيها المعجبون على مر السنين".
كما فازت المغنية الصاعدة بيلي إيليش بجائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل، بعد سنة رائعة تصدرت فيها قائمة أفضل الأغاني الأمريكية بأغنيتها "فتاة سيئة" (باد جيرل).
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