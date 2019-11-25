"فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/11/25 02:01 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/11/25 02:01 م بتوقيت أبوظبي أبطال فيلم "فروزن 2"

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "فروزن 2" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار. وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" عن الصدارة ليحتل المركز الثاني مسجلا 16 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "يوم جميل في الجوار" (أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود) في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5 مليون دولار.

Advertisements يقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس وتخرجه ماريال هيلر.

واحتل الفيلم الحركة الجديد "21 جسرا" (21 بريدجيز) المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار.

الفيلم بطولة تشادويك بوسمان وسيينا ميلر ومن إخراج بريان كيرك.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي (ميدواي) من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.



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