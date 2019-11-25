سيرين عبد النور.. من "حسناء" كلام الناس لمسيرة فنيّة حافلة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ينتظر الجمهور بشغف مسلسل "الديفا" للفنانة سيرين عبد النور الذي يشاركها فيه أيضًا كلّ من بوسي، ومهيرة عبد العزيز، ويعقوب الفرحان، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين، والذي يتناول حياة الفنانين خلف الكواليس، وهو المشروع الأوّل لمنصّة "شاهد"، المقرر عرضه بدءًا من 27 نوفمبر الجاري.

ومع عودة سيرين عبد النور من خلال "الديفا" نستذكر مسيرتها الفنية خلال الـ 15 سنة الماضية، فقد اشتهرت الفنانة اللبنانية في العالم العربي بعدما أصدرت ألبومها الغنائي "ليلة من الليالي" عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

شاركت سيرين في أول عرض أزياء يختص بموسم عيد الميلاد، لعدد من مصمّمي الأزياء منهم زهير مراد، وصوّرت العديد من الإعلانات التلفزيونية، وفي عام 1994 ظهرت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

بدأت الفنانة اللبنانية في عام 1998 الظهور كممثلة بمشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2003 حصلت علي أوّل بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتي"، بينما بدأت شق طريقها نحو الغناء في 2004، مع العلم أنّها كانت قد انتُخبت كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة عام 2002.

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انطلقت نجوميّة سيرين عبد النور إلى مصر والعالم العربي، بمشاركتها في فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أوّل فيلم من بطولتها سنة 2008، ودخلت السّينما المصريّة من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم "المسافر" مع النجم العالمي نور الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

أصدرت الفنانة اللبنانية 3 ألبومات غنائية، "ليلة من الليالي"، و"عليك عيوني" و"ليالي الحب"، كما أنتجت 10 فيديو كليبات:"ليلة من الليالي"، " إرجع تاني"، " صدفة أنا"، " لو بص في عيني"، " عليك عيوني"، " أنا عمري معاك"، " حبايبي"، " عادي"، " بحبك يا مهذب"، " إذا بدك ياني".

وشاركت أيضًا في نحو ما يقارب 16 مسلسلاً كان آخرها "الهيبة الحصاد" مع الممثل السوري تيم حسن، ومن بينها أيضًا "قيراط 24"، و"روبي" و"سيرة الحب" و"قناديل العشق"، و4 أفلام.

متزوّجة الفنانة سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة منذ 2007، ولها بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011 وانجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو .