تايلور سويفت تحطّمُ رقمًا قياسيًا جديدًا وتتخطّى مايكل جاكسون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصدت نجمة الغناء الأمريكية تايلور سويفت 6 جوائز في حفل American Music Awards 2019 بلوس أنجلوس ليلة أمس الأحد، لتتجاوز سجل مايكل جاكسون في كلّ وقت، كما تجنبت ما يُعكّر صفو الحفل، ولم تتحدّث عن مشاكلها مع وكيلها الفنيّ السّابق.

فازت سويفت بجائزة أفضل فنان في السّنة، وقال المنظّمون إنّها منحت أيضًا جائزة فخرية كفنانة العقد، حيث حصلت على مجموع جوائز يقدر بـ 29 جائزة للموسيقى الأمريكية، ممّا يجعلها الأولى في حصد جوائز الموسيقى، متخطية بذلك الـ 24 جائزة في سجل نجم البوب الرّاحل مايكل جاكسون.

وقالت سويفت 29 عامًا، للجمهور في حفل في لوس أنجلوس بعد غنائها عددًا من أغانيها القديمة: "كلّ ما يهمّ بالنسبة لي هو الذكريات التي كانت لي معكم يا رفاق، معكم كمشجعين، بالسنتين الماضيتين".

في سياق آخر، كانت سويفت قد اتّهمت منتجها الفني سكوت براون الأسبوع الماضي برفض السّماح لها بغناء أغنيات من كتالوجها القديم في حفل الجوائز، فيما اضطرّ براون للسّماح للمغنيّة بأداء أغانيها القديمة والتي تعود ملكيتها الى شركته، بعدما زعم أنّ عائلته تلقّت العديد من التهديدات بالقتل، بعد أنْ حثّت مغنيّه البوب الـ 122 مليونًا من متابعيها على إنستغرام بالسّماح لـ"براون" بالتعرّف على شعورك حيال هذا الأمر، في إشارة خفيّة لمهاجمته.

وبدأ خلاف مغنيّة البوب علنًا مع شركة الإنتاج التي يملكها براون هذا الصّيف، بعد شراء الشّركة علامتها السّابقة "بيغ ماشين ليبل"، التي حصل بموجبها على حقوق معظم تسجيلاتها.

Advertisements

والأسبوع الماضي، قالت تايلور سويفت إنّ رؤساء "بيغ ماشين" يمارسون "إشرافا استبداديا" بمنعها من أداء أغنياتها القديمة خلال حفلة على التلفزيون، وإصدار وثائقيّ عن حياتها على "نتفليكس".

كما ناشدت في المنشور معجبيها وزملاءها الفنانين بدعم قضيّتها، ولم يتحدّث براون علنًا عن هذا الخلاف، لكنّه كتب الجمعة منشورًا على "إنستغرام" يفيد بأنّ طلب سويفت تسبّب بتوجيه "تهديدات كثيرة بالقتل إلى عائلتي".

وأضاف متوجّهًا إلى الفنانة: "أفترض أنّ هذا لم يكن في نيّتك، لكنْ من المهمّ أنْ تفهمي أنّ كلماتكِ تحمل تأثيرًا هائلاً".

وتابع: "رغم خيبة أملي من لزومك الصّمت، بعدما أبلغك محاميك قبل 4 أيام بهذه التهديدات المستمرّة، ما زلت آمل أنْ نتمكن من إصلاح هذا الأمر".

وفي السّياق، مغنيّة "Fearless" لم تُشرْ يوم الأحد إلى النّزاع، على الرّغم من أنّها افتتحت أداءها وهي ترتدي قميصًا أبيض مطبوعًا بعناوين ألبوماتها القديمة.