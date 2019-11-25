شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالي إيمانويل نجمة Game Of Thrones من الأقصر: مرحبا نفرتارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل Game Of Thrones، زيارتها إلى معالم الأقصر، بعدة صور لها داخل المعابد، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41.



ناتالي إيمانويل 1

وظهرت إيمانويل في الصور بـ فستان أسود متوسط الطول، وعلقت على الصورة قائلة "مرحبا نفرتاري.. أهلًا بكم في المقبرة الأبدية".



ناتالي إيمانويل

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقررأن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

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ناتالي إيمانويل 2

يذكرأن النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.



ناتالى إيمانويل

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.