شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نانسى عجرم تتألق على المسرح في قبرص وتظهر بإطلالة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائى بقبرص، والذي أقيم مساء أول أمس السبت، وتألقت نانسى فى إطلالاتها حيث أرتديت " جيمبسوت" باللون الأبيض، وشاركت نانسى جمهورها بالصور عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها رائعة الجمال.

ووجهت "نانسي" رسالة إلى جمهورها، وكتبت قائلة:" بسمة.. وبعدا ضحكة.. وكل لحظة فيها فرح معكن".

وسجلت نانسى عجرم أغنية باللهجة المصرية ضمن ألبومها الجديد، ولم تستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى هانى يعقوب.

على جانب آخرتتعاون نانسى عجرم مع الشاعر شادى نور فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى من ألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، والثانية من ألحان محمد يحيى.

وكانت نانسى عجرم قد أحيت حفلها الأول بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى أثنى عشرمكانا مختلفاً حيث تشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض " الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمرحتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.









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بوست نانسى عجرم







نانسى عجرم