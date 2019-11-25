شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تحكى موقف لن تنساه مع الراحل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة مى سليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك موقف لا أنساه مع النجم الراحل نورالشريف وكان لى الشرف العمل معه فى مسلسل «خلف الله»، وكنت أصور مشهدا عقب مجموعة من مشاهد حزينة كلها بكاء واضطرابات نفسية لطبيعة دورى- امرأة ملبوسة-، ففى آخر اليوم شعرت بالتعب وطلبت إحضار جلسرين، - وهو سائل يتم وضعه فى العين لإسالة الدموع - وعندما دخل علىّ انفعل بشدة وعنفنى «إيه اللى انتى بتعمليه دا بصوت عالى».. وقال ممكن تستنى نص ساعة تسترجعى الحالة مرة أخرى لكن الحاجات دى متتحطش قدامى، الناس عمرها ما هتصدقك كده.

وأدركت من وقتها أنه كان على حق، وحديثه فرق معى كثيراً وأثر فيا كثيراً، وعلمنى حاجة عمرى ما هنساها وهى أن المشاعرالحقيقية هى التى تصدق، والمصطنع لا يصل للمشاهدين وويظهر الممثل في صورة مصطنعة غير طبيعية، ومن وقتها لم استعمل هذه السوائل لأن بالفعل الأمريكون مكشوفا، وأنا معظم الأدوار التى قدمتها بها مشاهد بكاء كثير فاستفدت من نصيحة الفنان العظيم نورالشريف، رغم إنى مش نكدية ودموعى ليست قريبة باستثناء ابنتى ووالدتى دموعى قريبة عليهما.