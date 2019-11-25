تراند اليوم : اتعلموا يا بنات .. سمية الألفي تسمح لفاروق الفيشاوي بخيانتها جسديا فقط

عبًرت الفنانة سمية الألفي، عن حبها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال حلولها ضيفة برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت سمية عن فاروق الفيشاوي وهي تبكي: “خيانته الجسدية ماكنتش بعتبرها خيانة .. عشان كده كنت بسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل”.

كما أكدت سمية الألفي، أنها لم تحاول ان تبحث خلفه لمعرفة علاقاته النسائية، حيث قالت :”حتى لو شوفته بيخوني بعيني هعمل نفسي ماشوفتش .. اتقالي ف التليفونات كتير إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد”.

يذكر أن توفي الفنان فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا خلفه العديد من الأعمال الفنية الخالدة.