تراند اليوم : يشيب الجسم و القلب شباب .. مصطفى فهمى يخطف الانظار مع زوجته – صورة

شاركت الإعلامية فاتن موسى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بstories جديدة برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمى.

وتألقت فاتن موسى و زوجها فى الصور بإطلالات متشابهة، حيث ارتدت قميصا باللون المستردة مع بنطلون جينز، ونسقت معهما فيست كت باللون اللبنى الفاتح.

وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها بنظارة شمس أنيقة متناسقة مع وجهها، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

بينما ظهر الفنان مصطفى فهمى تى شيرت باللون المستردة مع فيست كت باللون الكحلى، ونسق معهما بنطلون جينز فاتح.