تراند اليوم : ديانا حداد نايمة علي جمبها و الجمهور يتغزل فيها .. صورة

حرصت الفنانة ديانا حداد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ديانا حداد في الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى حدود الركبة، واتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة التى زادت من جمال إطلالتها.

وانتعلت ديانا حداد حذاء أنيقًا باللون الأبيض، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقًا مع لون بشرتها.

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ونالت إطلالة ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير إعجاب متابعيها على الإنستجرام.