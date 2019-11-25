شاهدوا دينيز شاكر ترفض السفر الى الدول العربية.. وإتهامها بالعنصرية

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 11:54 صباحاً - أثارت الممثلة التركية ​دينيز شاكر​ الجدل بعد ان استفزت الجمهور العربي تصريح لها في احدى المقابلات على التلفزيون وذلك عندما سئلت حول إن كانت تتلقى عروضاً لتصوير إعلاناتٍ في الدول العربية، فقالت إنها تتلقّى عروضاً لتصوير إعلانات لكنها ترفض ذلك بشدة.

وأشارت دينز أنّها تلقّت عرضاً لتصوير إعلان للزبدة في الأردن، وقالت: “لست بحاجة للمال إلى هذه الدرجة، ولم أفقد عقلي لأقبل تصوير إعلان للزبدة في الأردن، الحمدلله أنّني أنام في سريري براحة”.

تصريحها هذا عرّضها لكثير من الانتقادات واتهمها العديد من الاشخاص انها عنصرية جدا ودعا كثر الى مقاطعة مسلسلاتها