الممثلة لمياء طارق تخضع لعمليات تجميل وتتحول إلى نسخة عن الفنانة شمس

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كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 11:54 صباحاً - يتم تداول صور للفنانة لمياء طارق بدت فيها وكأنها نسخة عن الفنانة شمس.
الصور التي أثارت الجدل، إنقسمت الآراء حولها حيث وجد البعض أنها تشبه الفنانة شمس بينما رأى آخرون أنها تشبه الفنانة أحلام في حين أن رأي ثالث أكد أنها أصبحت تجمع في شكلها بين الفنانة شمس والفنانة أحلام، ورأى رأي رابع بأنها تشبه شمس ونانسي عجرم.
لمياء طارق فنانة مصرية تعيش وتعمل في الكويت، وهي أتهمت من قبل رواد السوشيال ميديا بأنها خضعت لعمليات تجميل كانت السبب في التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها.
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