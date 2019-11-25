شاهد.. رد الفنان المصري حسن حسني على شائعة وفاته للمرة السادسة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أعرف الفنان المصري حسن حسني، صاحب الـ 88 عامًا، عن استيائه من إشاعات وفاته التي يتم تداولها كثيرًا هذه الأيام، مؤكدًا أن هذه هي المرة السادسة التي يعلن فيها البعض تلك الإشاعة، قائلًا: ”اللي بيعمل كده وبيقلق أسرتي عليا بيستفيد إيه؟“.



وذكر حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”حديث المساء“، المذاع على فضائية ”mbc مصر“، أن أبناءه اتجهوا إليه مهرولين عقب تداول تلك الإشاعة، وبدت عليهم علامات الفزع، خوفًا على سلامته.

وتابع حسني،: ”ولادي ذهبوا إلى منزلي الساعة 1 ونص بالليل بعد ما سمعوا إشاعة وفاتي كانوا قلقانين جدا ومرضيوش يمشوا من عندي“، مضيفًا: ”لكل أجل كتاب وأنا أجلي لسه ما جاش هما عمالين يموتوني كل شويه ليه وبيستفادوا إيه؟“.

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وكان الفنان حسن حسني أبدى خوفه من كثرة تلك الإشاعات التي تخرج عن موته، من أن تحدث الوفاة حقيقة ولا يصدقها أحد من أهله على أنها إشاعة كالعادة، مُبديًا حزنه الشديد على المتمنين موته من أجل إحداث ضجة كاذبة.

يشار إلى أن الفنان المصري محمد هنيدي، كان نفى آخر إشاعة خرجت عن وفاة حسن حسني، بصورة معه وهو يشرب النرجيلة ”الشيشة“، من خلال حسابه على ”فيسبوك“، وكتب هنيدى عبر صفحته: ”عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالًا“.

وتعرض الفنان حسن حسنى، لوعكة صحية منذ أيام قليلة، وخضع للعلاج في منزله حتى استقرت حالته الصحية.