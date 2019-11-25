أهم الأرقام في حياة كاظم الساهر

متابعة بتجـــــــــرد: قدم برنامج “عرب وود” على قناة روتانا، خلال فقرة “نجوم في أرقام”، أهم الأرقام في حياة قيصر الغناء العربي، الفنان كاظم الساهر.

وقالت الأرقام أنة يبلغ من العمر 62 عاماً، واكتشف موهبته في سن 12 سنة. وعدد زيجاته واحدة وعدد أبناؤه 2 وعدد أحفاده 2.

وأشارت الأرقام إلى أن سنوات دراسته للموسيقى 6 أعوام، ولديه 26 ألبوم، و103 أغنية مصورة، وشارك في أعمال تمثيلية لمرة واحدة، وقدم 7 أغاني لمسلسلات.

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على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه المنتظر، حيث ينشغل بتسجيل الأغاني الجديدة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي اختارها. وقد أشار المؤلف الموسيقي ميشال فاضل في تصريحات لـET بالعربي أن العمل لن يبصر النور قبل عام 2020.

وكان آخر ألبوم غنائي لكاظم الساهر، ألبوم “كتاب الحب” الذي صدر في عام 2016، ويتضمن 11 أغنية هي “من كتاب الحب”، “رسالة حب صغيرة”، “كوني إمرأة”، “عيد العشاق”، “لو لم تكوني أنتي في حياتي”، “زور امرأة”، “شؤون صغيرة”، “قصة خلافاتنا”، “تناقضات”، “لجسمك عطر خطير النوايا” و”فاكهة الحب”.