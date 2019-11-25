“النمس” يرد على خبر “ارتباطه”.. “ليش مصرين إني وقعت”

متابعة بتجـــــــــــرد: تساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عما إذا كان النجم السوري مصطفى الخاني قد ارتبط من جديد بعد انفصاله عن زوجته قبل 3 سنوات.

وقد تداولت المواقع الإخبارية في الأيام القليلة الماضية أخباراً تفيد بأن “النمس”، إسم شخصية الخاني الشهيرة في مسلسل باب الحارة، يمضي لحظات رومنسية مع شابة لم يتم الكشف عن هويتها، مع تساؤلات كبيرة حول العلاقة التي تجمعهما.

وفي هذا السياق، ردّ مصطفى الخاني على هذه الأخبار من خلال منشور على حسابه على انستجرام، إذ كتب معلّقاً: “هههههه يعني ليش مصرين إني وقعت واني تحديداً بين خيارين ياوقعت … ياوقعت”.

إليكم الصورة التي نشرها الخاني مع الشابة الحسناء والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي