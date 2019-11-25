مساري يغني “قلبي انكسر” من الرياض: “أكثر اللحظات المذهلة في حياتي”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان اللبناني العالمي مساري متابعيه على انستغرام بفيديو للحظات مميزة من حفله في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد ظهر مساري في الفيديو وهو يؤدي على المسرح أغنيته الجديدة “قلبي انكسر”، التي أطلقها مؤخراً “هدية” لوطنه الأم لبنان. وأرفق مساري الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: “أشكر الله لأنني اختبرت هذه التجربة، وهي واحدة واحدة من أكثر اللحظات المذهلة في حياتي ومسيرتي المهنية”، شاكراً الحضور كافة. وختم مساري تعليقه قائلاً: “الرياض لقد كنت مذهلة… قلبي انكسر”.

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