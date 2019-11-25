بعد احتلالها الصدارة.. تامر حسني يطرح أغنية “إحنا جيل جديد” رسميًا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن قدّمها في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، طرح النجم المصري تامر حسني الفيديو الرسمي الخاص بأغنية “إحنا جيل جديد” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني نفسه، توزيع عبد الرحمن شوقي ومكس وماستر عادل حقي، وقدّمها نجم الجيل بصوته خصيصًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في رسالة محفزة منه للشباب، فتصدّرت طيلة الساعات الماضية قائمة الأكثر تداولًا في مصر وعدد كبير من البلدان العربية والأفريقية.

مشاركة تامر حسني في نهائي كأس الأمم الافريقية جاءت بعد تلقيه دعوة رسمية من المنظمين وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس إتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني ورئيس مجلس إدارة شركة Presentation منتصر النبراوي، وذلك نظرًا لجماهيريته الكبيرة في جمهورية مصر العربية وشعبيته الجارفة لدى الجمهور بفئاته العمرية كافة.

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وكان منتخب مصر لكرة القدم قد انتزع لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما متفوقًا على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف واحد. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم سجل اللاعب المصري رمضان صبحي هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الثاني.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب مصر بهذه البطولة، منذ انطلاقها عام 2011.