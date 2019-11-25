تيلور سويفت تنتزع أهم جوائز الموسيقى الأميركية

Nov 25, 2019
انتزعت المغنية تيلور سويفت 6 جوائز في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية الذي أقيم مساء الأحد في لوس انجلوس.
وحصلت “سويفت” على أهم جائزة وهي جائزة أفضل فنان في العام،. أيضاً حصلت على جائزة افضل فيديو كليب لأغنية ” You Need to Calm Down”. جائزة افضل ألبوم ” Lover“. أفضل فنانة بوب/روك. كما حصلت أيضًا على جائزة “فنان العقد” الفخرية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأميركية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة وتتفوق على نجم البوب مايكل جاكسون الذي حصد 24 جائزة
وقالت سويفت للحاضرين بعد أن أدت بعضاً من أشهر أغنياتها ”كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق.. أيها المعجبون على مر السنين”.
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